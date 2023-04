HIGHLIGHTS | Contestazione e pareggio: tra Sampdoria e Spezia non sorride nessuno

Finisce in pareggio il derby ligure tra Sampdoria e Spezia: partita sospesa ad inizio secondo tempo per lancio di fumogeni

Finisce 1-1 il derby ligure: Sampdoria e Spezia si dividono la posta in palio, un pareggio che non serve a nessuna delle due compagini.

La partita inizia subito con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Continui ribaltamenti di fronte con difese non troppo attente, anche se di pericoli veri Ravaglia e Zoet non ne corrono. Il gol che sblocca il match arriva al 23′ con Amione: colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Samp prende coraggio e sfiora il raddoppio con Lammers, ma lo Spezia rientra subito in partita e prova ad attaccare. Prima Gyasi, quindi Verde (entrato al posto dell’infortunato Maldini) mettono in allarme Marassi ma non trovano il gol. All’intervallo è 1-0.

La ripresa parte con la contestazione del popolo blucerchiato: cori contro Ferrero e fumogeni lanciati in campo con l’arbitro Maresca che è costretto a sospendere il match per alcuni minuti.

Serie A, Sampdoria-Spezia 1-1: marcatori, classifica, highlights

Quando si riprese è lo Spezia ad andare all’attacco e a trovare la via del gol con Verde. L’1-1 sembra non accontentare gli ospiti che con un pareggio si troverebbero il Verona ad un solo punto.

Ecco perché la squadra di Semplici prova a forzare i tempi ma non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa, se non nel finale con Verde. Prima era stato Zanoli per i blucerchiati a sfiorare il gol vittoria. Finisce invece 1-1 Sampdoria-Spezia: un pareggio che non serve alla squadra di Stankovic, sempre ultima in classifica e a 10 punti dalla zona salvezza, ma è ancora più inutile per Semplici che vede il Verona avvicinarsi ancora di più e teme ora il sorpasso.

Tra poco gli highlights del match

SAMPDORIA-SPEZIA 1-1: 23′ Amione (SAM), 59′ Verde (SPE)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia* 27, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria* 17

*Una partita in più