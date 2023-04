Dybala e Pogba, confronto spietato: “Mi chiedo cos’ha in testa”

La stagione e il momento estremamente differente di Dybala e Pofgba è sotto gli occhi di tutti: il verdetto impietoso

Juventus e Roma hanno vissuto un felice giovedì di coppa, qualificandosi entrambe alle semifinali di Europa League. I bianconeri hanno strappato il pari con lo Sporting, i giallorossi hanno completato la rimonta ai supplementari contro il Feyenoord. E adesso possono puntare ulteriormente a trovarsi in una finale tutta italiana a Budapest.

C’è un altro filo che lega in qualche modo la Vecchia Signora e i capitolini, ed è legato a Paulo Dybala. L’argentino si sta rendendo con la Roma protagonista di una annata di grandissimo livello. Il gol a un passo dal novantesimo contro il Feyenoord è stato forse il più bello, sicuramente il più importante della sua stagione giallorossa in cui, al momento, siamo a 16 reti e 8 assist totali. La ‘Joya’ si sta prendendo una sorta di rivincita su chi lo reputava non più in grado di fare la differenza. E da contraltare per la Juventus fa l’aver puntato su Paul Pogba dopo non aver rinnovato il contratto dell’argentino. Il francese, però, di fatto non è mai stato a disposizione in questa stagione e solo adesso sta iniziando a vedere il campo. Gli scampoli di partita, due volte con lo Sporting e domenica scorsa con il Sassuolo, possono incoraggiare Allegri per le ultime gare dell’annata, ma siamo appena a 5 presenze totali per pochi minuti, un totale di appena 64 in stagione.

Dybala out, Pogba in: che errore della Juventus, la critica feroce

Inevitabilmente, la scelta della Juventus di puntare sul ritorno del francese, dati alla mano, finisce nel mirino. E ai bianconeri arrivano critiche durissime per una decisione che non ha pagato, anzi.

A ‘Radio Radio’, va all’attacco l’opinionista Furio Focolari, che non usa mezzi termini, anzi: “Ogni volta che vedo giocare Dybala, mi chiedo: ‘ma la Juventus cosa ha nella capoccia?’. Come ha fatto a dare 10 milioni all’anno a Pogba e lasciar partire Dybala? io davvero non me lo spiego”. E chissà che cosa potrebbe accadere in un eventuale incrocio in una finale europea con la ‘Joya’ contro il suo passato…