Doppia lesione al flessore, che guaio per Mourinho

Doppio infortunio con lesione al flessore della gamba sinistra, brutta notizia per Mourinho e la Roma

Dopo la grande partita contro il Feyenoord e la seconda semifinale consecutiva centrata in una competizione europea, la Roma guarda al campionato vista la folta concorrenza per la corsa nei primi quattro posti.

Uno è già occupato dal Napoli, per gli altri tre sono in corsa almeno cinque squadre. I giallorossi si preparano alla complicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma per lunedì sera alle 20.45. Mourinho però non potrà contare su due giocatori di grande spessore.

Sia Chris Smalling che Georginio Wijnaldum infatti hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma è l’inglese che avrà più bisogno di tempo per recuperare. Di certo però entrambi non saranno a disposizione per la trasferta contro i nerazzurri. Due assenze pesanti un un periodo delicatissimo della stagione. Vero che l’Europa League può regalare la qualificazione alla Champions, ma rientrare tra le prime quattro darebbe la certezza assoluta.