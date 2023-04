Bomber squalificato 4 mesi, fa subito ricorso al TAS

Centravanti squalificato per quattro mesi, ma arriva immediatamente il ricorso al Tas di Losanna

Jaka Cuber Potocnik ha fatto appello al Tribunale internazionale di arbitrato per lo sport (Tas) di Losanna. Al centro il caso che riguarda il 19enne sloveno, arrivato a Colonia nel gennaio 2022 dall’Olimpija Lubiana.

Il centravanti classe 2005, in forza al Colonia under-19, è infatti al centro di un grosso caso come spiegato da ‘Kölnische Rundschau’. Alla fine di marzo, la Fifa aveva vietato al Colonia di ingaggiare nuovi giocatori per i prossimi due periodi di trasferimento. Il motivo è proprio il trasferimento dell’allora 16enne sloveno Potocnik, che ha rescisso unilateralmente il contratto con l’Olimpija nel gennaio 2022 ed è arrivato al Colonia a parametro zero. Gli sloveni hanno accusato però la società tedesca di incitamento alla violazione del contratto e hanno presentato denuncia alla Fifa.

Potocnik è stato squalificato per quattro mesi dalla Fifa e gli è stato chiesto di 51.750 euro di danni alla sua ex squadra, con responsabilità solidale del Colonia. La testata tedesca sottolinea inoltre come il club di Lubiana abbia chiesto 2,5 milioni di euro per il trasferimento del giovane giocatore. Una richiesta fatta perché alla base ci sarebbe un’offerta che il club sloveno sostiene di aver ricevuto dalla Dinamo Zagabria per il talentuoso centravanti. Come primo passo il Colonia spera che il verdetto possa essere sospeso.