Bayern Monaco, è crisi nera: Kahn infuriato parla del futuro di Tuchel

Un’altra sconfitta fa scivolare il Bayern Monaco secondo in Bundesliga, complice anche la vittoria del BVB contro l’Eintracht. L’ad Oliver Kahn ha parlato dopo la partita del futuro dell’allenatore Tuchel

Buio totale in casa Bayern Monaco. Con la pesantissima sconfitta 3-1 contro il Mainz di questa sera, la squadra guidata da Thomas Tuchel continua il suo trend negativo.

Dopo essere stato eliminato dalla Champions League dal Manchester City e dalla Coppa di Germania, ora perde anche il primato in classifica, con la vittoria del Borussia Dortmund che ora si trova primo a +1. Sulla lista degli indagati, o forse dovremmo ormai dire degli imputati, c’è proprio lui: Tuchel.

L’allenatore tedesco, chiamato per prendere a sorpresa il posto di Julian Nagelsmann, da quando è sulla panchina del Bayern ha ottenuto solamente risultati catastrofici. E la partita di questa sera ne è la riprova: i continui disastri difensivi dei suoi uomini hanno permesso al Mainz di rimontare e di portare a casa la partita.

Un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite non sono risultati a cui i tifosi del Bayern sono abituati. E in effetti una cosa del genere, a Monaco, non accadeva da oltre quattro anni.

Ecco perché la dirigenza sta pensando di fare grandi cambiamenti per la prossima stagione. Il presidente Herbert Hainer, l’ad Oliver Kahn e il ds Hasan Salihamidžić sono entrati subito negli spogliatoi con la squadra dopo il fischio finale, a dimostrazione di una situazione dove i nervi sono tesi come una corda di violino.

Tuchel non trova spiegazioni, Kahn infuriato

L’allenatore ex Chelsea non riesce a spiegarsi cosa stia succedendo ai bavaresi. Post partita ha dichiarato: “Stiamo facendo fatica a vincere le partite. Non abbiamo la forza per reagire, non riusciamo a trovare la chiave giusta. Non siamo riusciti a segnare la seconda rete, non abbiamo avuto abbastanza determinazione. I problemi sono evidenti”.

Più piccate le parole dell’ad Kahn: “Un secondo tempo catastrofico! E noi siamo la squadra che voleva confermarsi campione di Germania? Con un tale carattere sarà molto difficile essere campioni”. Che però difende Tuchel: “Thomas Tuchel è l’ultimo di cui dobbiamo discutere. Fa di tutto per far progredire i ragazzi”.