Semifinali Europa e Conference League: gli accoppiamenti delle italiane e le date

Definite anche le semifinali di Europa e Conference League. Ecco gli accoppiamenti delle tre italiane ancora in corsa e tutte le date

Dopo la due giorni di Champions League, che ha decretato l’Euro-derby tra Inter e Milan, avanzano altre tre squadre italiane tra Europa e Conference.

Alla Juventus è bastato il pareggio in Portogallo per eliminare lo Sporting, la Roma di Mourinho ha invece rifilato quattro gol al Feyenoord tra tempi regolamentari e supplementari. Indolore la sconfitta interna della Fiorentina: anche la squadra viola di Italiano stacca il pass per le semifinali, in questo caso di Conference League. Ecco di seguito tutti i risultati della serata e gli accoppiamenti delle semifinali. Tutte le partite sono in programma giovedì 11 maggio e il giovedì seguente, 18 maggio.

Roma-Feyenoord 4-1 dts: 60′ Spinazzola, 80′ Igor Paixao, 90′ Dybala, 101′ El Shaarawy, 109′ Pellegrini

Sporting-Juve 1-1:9′ Rabiot, 20′ rig. Edwards

Royale Union SG-Bayer Leverkusen 1-4: 2′ Diaby, 38′ Bakker, 61′ Frimpong, 65′ Terho, 79′ Hlozek

Siviglia-Manchester United 3-0: 8′ En Nesyri, 47′ Bade, 81′ En Nesyri

SEMIFINALI EUROPA LEAGUE:

JUVENTUS-SIVIGLIA

ROMA-BAYER LEVERKUSEN

AZ Alkmaar-Anderlecht 5-3 dcr, 2-0 dts: 5′ rig. e 13′ Pavlidis

Fiorentina-Lech Poznan 2-3: 9′ Sousa (L), 64′ rig. Velde (L), 69′ Sobiech (L), 78′ Sottil (F), 92′ Castrovilli (F)

Nizza-Basilea 1-2 dts: 9′ Laborde (N), 86′ Augustin (B), 98′ ts Adams (B)

West Ham-Gent 4-1: 26′ Cuypers (G), 37′ Antonio (W), 55′ Paqueta (W), 58′ Rice (W), 63′ Antonio (W)

SEMIFINALI CONFERENCE LEAGUE:

FIORENTINA-BASILEA

AZ-WEST HAM