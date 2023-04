Milan-Salernitana, possibile asse di mercato in estate: i nomi sul tavolo | CM.IT

Dialoghi in corso tra Milan e Salernitana: i due club potrebbero dar vita ad un asse di mercato la prossima estate

Milan e Salernitana dialogano, si confrontano. Da un lato e dall’altro, ci sono calciatori appetiti da entrambi i club. E si ragionA già in vista della sessione estiva di calciomercato.

Entrambe impegnate nel raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali, Milan e Salernitana potrebbero aprire un vero e proprio asse di mercato. Martedì, prima della sfida dei rossoneri con il Napoli, il ds dei campani Morgan De Sanctis avrebbe fatto capolino nella sede del ritiro del Milan dove ci sarebbe stata una chiacchierata con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Nel corso dell’incontro sarebbe stato toccato più volte l’argomento calciomercato, con interessi su ambo i fronti. Il Milan, in particolar modo, avrebbe adocchiato due calciatori della compagine granata. Il primo è Pasquale Mazzocchi, esterno classe ’95, autore di una strepitosa prima parte di stagione prima dell’infortunio di metà novembre che ne ha frenato il rendimento.

Giocatore di gamba e temperamento, potrebbe essere un rincalzo di lusso per la squadra rossonera che va anche a caccia di attaccanti per rinnovare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Ecco perché Maldini e Massara potrebbero fare un pensierino anche su Boulaye Dia. L’attaccante senegalese è in prestito dal Villarreal, ma la Salenritana lo riscatterà per 12 milioni di euro. Il club di Danilo Iervolino valuterà l’ipotesi di cederlo (anche tenendo conto della volontà del calciatore che ha estimatori in Premier League), ma chiaramente punterà a monetizzare.

Calciomercato Milan, gli affari con la Salernitana: i nomi sul tavolo

Negli affari tra Milan e Salernitana potrebbe rientrare anche un calciatore rossonero, magari due. Il nome più forte è sicuramente quello di Yacine Adli. Il trequartista franco-algerino è stato già allenato da Paulo Sousa, oggi sulla panchina della Salernitana, e lo ritroverebbe volentieri dopo l’esperienza di Bordeaux.

Legato al Milan da altri tre anni di contratto, potrebbe essere inserito nell’affare, ma solo a titolo temporaneo. E chissà che in questi discorsi non rientri anche il nome di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, attualmente in prestito al Lecce con cui ha segnato 5 gol tra campionato e Coppa Italia. I salentini hanno il diritto di riscatto, ma il Milan potrebbe controriscattarlo. La sensazione è che il suo futuro sia legato alla permanenza del Lecce in massima serie.