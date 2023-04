Salernitana tra salvezza e mercato: la strategia del club granata

La Salernitana punta a chiudere quanto prima il discorso salvezza, ma guarda anche al futuro ed in particolar modo al calciomercato

Il pareggio con l’Inter porta a 6 la striscia di risultati utili consecutivi per la Salernitana di Paulo Sousa. In casa granata si lavora a fari spenti per programmare la prossima stagione.

La parola d’ordine in casa Salernitana è ‘salvezza’. Il club di patron Iervolino punta a chiudere la questione per la permanenza in massima serie. Un traguardo che permetterebbe all’imprenditore campano di scrivere una nuova pagina di storia del club granata. Presente e futuro, però, sono legati da un unico filo conduttore. Ecco perché, seppur a fari spenti, si comincia a lavorare in ottica della prossima stagione, con la consapevolezza di dover conquistare gli ultimi punti per avere la certezza di giocare ancora in Serie A.

Tutto, o molto, passerà per la permanenza o meno di Paulo Sousa in panchina. Subentrato a Davide Nicola a metà febbraio, il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 30 giugno, ma con opzione per altri due anni. L’ex Fiorentina non ha mai nascosto la volontà di dare vita ad un progetto di lunga durata e la sua permanenza potrebbe rappresentare una garanzia di non poco conto per un mercato di spessore.

Calciomercato Salernitana, partono le prime manovre

Altro passaggio importante, sarà il riscatto di Boulaye Dia: autore finora di 9 reti in campionato, l’attaccante senegalese è arrivato in prestito dal Villarreal in prestito, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, una cifra alla portata di Iervolino e che, soprattutto, garantirebbe alla Salernitana un doppio vantaggio.

Da un lato, la possibilità di costruire su Dia una squadra di spessore o – in alternativa – la cessione e dunque una corposa plusvalenza. Chiaramente, in tal senso molto se non tutto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore. Difficile, invece, che resti Piatek, il cui prezzo per il riscatto è fissato a 8 milioni di euro mentre bisognerà capire cosa ne sarà di Federico Bonazzoli, fortemente voluto proprio da Iervolino, ma da tempo ai margini del progetto dello stesso Sousa.

Il direttore sportivo Morgan De Sanctis ed i suoi collaboratori Migliaccio e Lo Schiavo sondano e sonderanno i mercati esteri, con missioni in Sudamerica ed in particolar modo in Argentina a caccia di talenti. Infine, sempre per l’attacco, occhio al possibile ritorno di fiamma per Ben Brereton Díaz e Neal Maupay, vecchi pallini del ds granata.