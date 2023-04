Maignan-Psg: i francesi adesso ci ripensano

In Francia si starebbe parlando di una clamorosa ‘operazione recupero’ per un giocatore assoluto protagonista del Milan

L’oro di Milano. In questo momento la Champions League e il calcio europeo riscopre finalmente il duomo meneghino e il suo splendore anche a livello internazionale. Dopo 20 anni sarà di nuovo scontro ad alta quota, in semifinale. Nel 2003 l’anno di grazia della Serie A con tre squadre in semifinale, poi il trionfo dei rossoneri nella finale con la Juve ai rigori.

Inter e Milan, due squadre che in campionato fanno fatica e in Europa volano. E hanno però su di loro gli occhi dei top club per i loro big più importanti. L’exploit di questa stagione non porti fuori strada, perché i problemi economici e la debolezza sul mercato restano per le italiane. Così è molto probabile che alcuni dovranno cedere dei pezzi pregiati, dall’Inter alla Roma passando per la Juventus. Non fa eccezione alla fine neanche il Milan, che zoppica ma ha ritrovato alcuni dei suoi leader tecnici. In primis Leao e Theo Hernandez, poi Brahim Diaz. Il primo ha parlato del suo futuro nel postgara di Napoli-Milan, dicendo che in rossonero sta bene ma ci sono da sistemare alcune cose. Su di lui restano i club di Premier e il PSG, che guarda pure all’esterno francese. Per il 10 c’è in ballo la situazione col Real Madrid e l’Arsenal che osserva. E ovviamente Mike Maignan, ancora protagonista anche al Maradona con un rigore parato e non solo. E proprio ‘MM’ è uno dei rimpianti più grossi per i parigini, che ora vorrebbero ‘riparare’.

Calciomercato Milan, il PSG rivuole Maignan

Può capitare che una società lasci partire a cuor leggero e soprattutto a cifre irrisorie un giovane che poi esplode a livello internazionale. E che poi lo ricompri magari a cifre invece record. Tanto per fare un altro esempio, Paul Pogba che lo United ha perso a zero e poi ha ricomprato per 120 milioni. Per poi lasciarlo andare ancora gratis e sempre alla Juve.

Così come Mike Maignan, che è cresciuto nel settore giovanile del PSG. I parigini a 20 anni lo hanno ceduto al Lille per appena 1 milione di euro. Una scelta un po’ avventata, visto che il portiere classe ’95 ha fatto grandi cose vincendo anche un campionato e poi arrivando al Milan per poco più di 15 milioni al posto di Donnarumma. Che, fatalità, è andato al PSG. E ora al Parc des Princes, come vi abbiamo raccontato anche ieri, si sono pentiti amaramente della decisione di lasciar andare Maignan. Non solo, secondo ‘Il Giornale’, il PSG vorrebbe rimediare con una clamorosa ‘operazione recupero’. Ora, però, ‘Magic Mike’ costa almeno 80 milioni di euro e riacquistarlo a quella cifra dopo averci guadagnato solo 1 milione pochi anni fa non è sicuramente una grande figura.