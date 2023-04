DIRETTA Serie A, Verona-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la tre giorni di coppe europee, si apre con l’anticipo del venerdì tra Verona e Bologna la trentunesima giornata del campionato di Serie A

La tre giorni di coppe europee ha sorriso al calcio italiano, vista la presenza nelle prossime semifinali di Champions, Europa e Conference League di cinque squadre del nostro campionato. Oggi, però, è tempo di scendere di nuovo in campo per la trentunesima giornata della Serie A con l’anticipo del venerdì tra il Verona e il Bologna.

I gialloblu, guidati in panchina dalla coppia Zaffaroni–Bocchetti, sono reduci dall’importantissimo pareggio ottenuto sul campo della capolista Napoli di Luciano Spalletti, accorciando le distanze dal quartultimo posto occupato dallo Spezia di Leonardo Semplici, sconfitto nel turno precedente tra le mura amiche dalla Lazio di Maurizio Sarri. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Thiago Motta arrivano all’appuntamento dopo il pareggio ottenuto contro il Milan di Stefano Pioli, semifinalista di Champions League dove se la vedrà contro l’Inter di Simone Inzaghi. I felsinei sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, mentre l’ultima sconfitta è datata 6 marzo, 1-0 sul campo del Torino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-BOLOGNA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lasagna; Djuric. All. Zaffaroni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Schouten; Aebischer, Dominguez, Ferguson, Barrow; Zirkzee. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75 punti; Lazio 61; Juventus 59; Roma 56; Milan 53; Inter 51; Atalanta 49; Bologna 44; Fiorentina 42; Sassuolo 40; Torino e Udinese 39; Monza 38; Empoli 32; Salernitana 30; Lecce 28; Spezia 26; Verona 23; Cremonese 19; Sampdoria 16

Verona-Bologna, dove vederla in TV

Come detto, Verona-Bologna è l’anticipo del venerdì che apre la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dopo la positiva tre giorni di coppe europee. Una sfida molto importante per i padroni di casa, in piena lotta salvezza, ma anche per gli ospiti, vista la possibilità di avvicinarsi ancora alla zona che porta in Europa. Il match sarà visibile, per chi è in possesso di abbonamento, in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Inoltre, sulla piattaforma satellitare Sky, canale 202 di Sky Sport Calcio.