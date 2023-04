Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 31esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 31esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Si torna in campo dopo una tre giorni europea che ha lanciato ben cinque squadre italiane nelle semifinali delle tre competizioni europee che si sviluppano nell’arco di tutta la stagione: la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Si parte con Verona-Bologna stasera alle 20.45, mentre il turno si chiuderà lunedì alle ore 20.45 con il match al Gewiss Stadium fra l’Atalanta e la Roma.

Verona-Bologna venerdì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lasagna, Duda; Djuric.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Aebischer, Sansone, Barrow.

TOP: Lasagna e Sansone possono far bene

FLOP: Magnani può avere problemi

RISCHIATUTTO: Attenzione a Barrow

Salernitana-Sassuolo sabato ore 15

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

TOP: Dia e Lauriente, occhio a questi due

FLOP: Rogerio può avere problemi

RISCHIATUTTO: Candreva può trovare il guizzo giusto

Lazio-Torino sabato ore 18

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

TOP: Milinkovic e Miranchuk, fantasia al potere

FLOP: Gravillon può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Continuate a puntare su Provedel?

Sampdoria-Spezia sabato ore 20.45

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastonii; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Agudelo; Nzola.

TOP: Winks è in buona forma. Ok Nzola

FLOP: Amian rischia grosso

RISCHIATUTTO: Augello fa sempre bene in casa

Empoli-Inter domenica ore 12.30

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.

TOP: Caputo all’Inter sa far male. Lautaro si è sbloccato!

FLOP: Calhanoglu può non avere ancora il ritmo gara

RISCHIATUTTO: Dumfries può avere spazi

Monza-Fiorentina domenica ore 15

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Colpani, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

TOP: Carlos Augusto è una garanzia. Castrovilli sì!

FLOP: Dodo può avere problemi

RISCHIATUTTO: Caldirola è in forma!

Udinese-Cremonese domenica ore 15

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers.

TOP: Udogie e Sernicola, fantasia sulle fasce

FLOP: Success è un po’ in ombra

RISCHIATUTTO: Valeri ha una buona spinta

Consigli Fantacalcio, le dritte sui posticipi

Milan-Lecce domenica ore 18

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

TOP: Leao vuole incidere. Occhio a Di Francesco

FLOP: Baschirotto è in calo

RISCHIATUTTO: Brahim Diaz vuole splendere

Juventus-Napoli domenica ore 20.45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Milik cerca vendetta! Osimhen vuole riscattare il Napoli

FLOP: Anguissa sembra un po’ sfasato

RISCHIATUTTO: Chiesa può mettere in difficoltà Di Lorenzo

Atalanta-Roma lunedì ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Højlund, Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TOP: Hojlund sempre, così come Dybala

FLOP: De Roon no!

RISCHIATUTTO: Pellegrini is back!