Roma quarta dopo la sentenza, Pinto: “Rido per non piangere”

Le dichiarazioni del dirigente dei giallorossi prima del calcio d’inizio della dei quarti di finale di Europa League

La classifica della Serie A ha subito uno scossone dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che di fatto ha restituito i 15 punti alla Juventus.

I bianconeri di Massimiliano Allegri andranno così a dormire al terzo posto a soli due punti dalla Lazio seconda. La classifica cambia soprattutto per Inter, Milan e Roma, che si sono viste scavalcate dalla Vecchia Signora.

Prima del calcio d’inizio del ritorni dei quarti di finali di Europa League, tra i giallorossi e il Feyenoord, ha parlato Tiago Pinto, che ha detto la sua in merito a quanto successo nel tardo pomeriggio: “Devo ridere per non piangere – ha ammesso il dirigente capitolino ai microfoni di Sky Sport -. Non sono avvocato e non mi compete parlare. Se abbiamo giocato con una classifica diversa per tre mesi, vuol dire che il meccanismo è sbagliato”.

Roma-Feyenoord, Tiago Pinto: “Dybala va gestito”

Tiago Pinto ha avuto modo di parlare anche della panchina di Paulo Dybala. L’attaccante, dopo il piccolo problema muscolare accusato in Olanda, è a disposizione.

Il dirigente giallorosso non pensa che l’argentino abbia paura di farsi male: “No – prosegue Pinto -. Credo che questa sia una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni. La stagione è lunga, è andato al Mondiale. Quando ha un dolore va gestito. È disponibile e speriamo possa dare anche lui il suo contributo”.