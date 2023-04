Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 20 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 20 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport è dedicata all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno confermato il successo dell’andata sul Benfica staccando il pass per le semifinali di Champions League. L’euroderby col Milan è servito, con Inzaghi che nel post partita si è tolto dei sassolini sulle tante critiche: “Le critiche non sono un problema, so chi parla bene e chi parla male a volte ci sta, a volte no. Sono da tanti anni in questo mondo e sono concentrato sulla squadra e sul lavoro per far vivere alla gente serate come queste”. A maggio la doppia sfida con la squadra di Pioli per l’accesso alla finalissima di Champions League.

Tuttosport, invece, dedica la prima pagina alla Juventus, divisa tra campo e CONI: nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza presso il Collegio di Garanzia. Attesa nelle prossime ore la sentenza sul ricorso dei bianconeri per la penalizzazione inflitta in campionato sul caso plusvalenze. La squadra di Allegri, invece, scenderà in campo questa sera per il ritorno dei quarti di Europa League, sul campo dello Sporting. Si riparte dall’1-0 dell’andata firmato Gatti.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 20 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, il quotidiano Sport si focalizza sul possibile ritorno al Barcellona di Leo Messi. Pronta l’offerta di Laporta per riportare l’argentino in Catalogna, sempre più in bilico al Paris Saint-Germain. Infine, in Portogallo è ancora aperto l’asse con l’Italia: dopo il Benfica, eliminato dall’Inter, stasera tocca allo Sporting provare a rimontare la Juventus.