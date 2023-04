Penalizzazioni il prossimo anno, c’è la sentenza: classifica stravolta

Anche il prossimo campionato potrebbe fare i conti con le penalizzazioni: classifica stravolta, la ‘sentenza’ è già arrivata

Tutti con il fiato sospeso per la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione di quindici punti data alla Juventus per il primo filone plusvalenze.

Come raccontato da Calciomercato.it, questa mattina dovrebbe arrivare il verdetto e l’orientamento sembra essere favorevole ad un annullamento della decisione del Corte di Appello Federale con la restituzione dei quindici punti al club bianconero. Dovesse prevalere davvero questa ipotesi, la squadra di Allegri si ritroverebbe al terzo posto in classifica, a due punti dalla Lazio seconda, sedici dal Napoli capolista, ma soprattutto con un vantaggio di sei punti sul Milan che scalerebbe al quinto posto.

Insomma, la classifica sarebbe completamente stravolta con la Juve che farebbe un clamoroso passo avanti verso la qualificazione Champions. Il tutto, senza dimenticare che i bianconeri sono attesi anche da altri verdetti in ambito di giustizia sportiva con il procedimento sulla manovra stipendi. Proprio pensando a tutta questa situazione, Graziano Campi è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play e ha detto la sua con una previsione non certo entusiasmante per l’intero calcio italiano.

Juventus, Campi: “Tutti rimandato al prossimo anno”

Stando a quanto previsto da Graziano Campi passeranno ancora dei mesi prima che la vicenda Juventus sia chiusa in maniera definitiva e questo significa che il caso andrà a ripercuotersi anche sul prossimo campionato.

Campi, infatti, afferma: “Mi aspetto che si riparta da zero: con la ridefinizione di questo processo oppure con il prossimo. Entrambi riguardano l’alterazione dei bilanci. C’è ancora molto tempo e ciò significa che probabilmente si andrà a sanzione il prossimo anno. L’ultimo ricorso potrebbe finire intorno a metà agosto, ho il sospetto che si vada l’anno prossimo con un altro campionato che parte in mezzo a tantissime incertezze. Secondo me la verità la sapremo quest’estate”.

Sarà quindi un’estate bollente per il calcio italiano se davvero l’intera vicenda che vede coinvolta la Juventus dovesse protrarsi ancora per diversi mesi, con la conseguenza di andare ad impattare anche sulla prossima stagione.