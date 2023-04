Ricorso Juventus: alle 14.30 inizia il dibattimento al Coni | VIDEO CM.IT

Calciomercato.it fornirà tutti gli aggiornamenti dal salone del Coni sul verdetto del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso presentato dai bianconeri

Oggi è il giorno tanto atteso del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso presentato dalla Juventus successivamente alla penalizzazione di 15 punti inflittale per le plusvalenze. Subito dopo il dibattimento, che inizierà alle 14.30, Calciomercato.it fornirà tutti gli aggiornamenti dal salone del Coni con notizie esclusive e commenti a caldo. Ricordiamo che la FIGC non si è costituita parte civile, tuttavia all'udienza è prevista la presenza del Procuratore del Generale dello Sport, Ugo Taucer, il quale sarà di sostegno all'accusa.

Esistono tre ipotesi di verdetto: la sentenza viene definita ammissibile, con la conferme del -15 in classifica; annullamento dei 15 punti perché giudicata inammissibile; rinvio giudizio alla Corte Federale d’Appello, la quale sarebbe chiamata a pronunciare una sanzione minore. In questo caso la riduzione dei punti.

Il Collegio ha a disposizione cinque giorni di tempo per far uscire il dispositivo senza motivazioni, ciò significa che la decisione sul ricorso potrebbe non arrivare nella giornata di oggi.