Le probabili formazioni di Sporting CP-Juventus: Allegri con l’artiglieria pesante

Al ‘José Alvalade’ di Lisbona Sporting e Juventus si giocano l’accesso alle semifinali di Europa League. Le ultime sulle probabili formazioni

Tentazione tridente per Massimiliano Allegri in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Club Portugal. Si riparte dall’1-0 per la Juventus maturato all’Allianz Stadium grazie alle rete firmata da Gatti.

Il difensore ex Frosinone è favorito per una maglia da titolare rispetto a Cuadrado, con Allegri che potrebbe quindi affidarsi alla 4-3-3 con capitan Danilo largo a destra e il rientro dalla parte opposta di Alex Sandro nel pacchetto difensivo. In mediana rientra Locatelli con Fagioli e Rabiot, tra i pali riecco Szczesny dopo il turno di riposo con il Sassuolo conseguente al malore accusato nella sfida d’andata contro lo Sporting. In attacco l’unico sicuro del posto è Di Maria: Vlahovic – a caccia sempre del gol perduto – è favorito su Milik, mentre con tutta l’artiglieria pesante in campo sarebbe Chiesa a completare il trio offensivo della ‘Vecchia Signora’. Confermata l’assenza in attacco dell’infortunato Kean. Amorim punterà invece sul fattore casa e l’effetto ‘Alvalade’ per ribaltare il passivo di Torino e, oltre a St. Juste, deve rinunciare ancora al bomber Paulinho. Probabile che l’allenatore dei lusitani si affidi al terzetto dell’andata in avanti composto da Edwards, Chermiti e Trincao.

Sporting CP-Juventus, le probabili formazioni del match di Europa League

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. A disposizione: Paulo, Israel, Neto, Bellerin, Santos, Tanlongo, Essugo, Alexandropoulos, Rochinha, Gomes, Fatawu. Allenatore: Amorim

Indisponibili: St. Juste, Paulinho

Squalificati: –

Diffidati: Inacio, Esgaio, Reis

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Paredes, Pogba, Miretti, Cuadrado, Kostic, Iling-Junior, Soulè, Milik. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean

Squalificati: –

Diffidati: Danilo, Bremer, Miretti, Vlahovic

Arbitro: Letexier (Francia); VAR: Van Boekel (Olanda)

Sporting CP-Juventus: dove vederla in Tv e il cammino delle due squadre

Sporting Club Portugal-Juventus, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma questa sera alle 21 italiane allo stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona, verrà trasmesso in diretta Tv per chi possiede un abbonamento a Sky Sport, mentre in streaming si potrà seguire sulle App dedicate di SkyGo, NOW TV e DAZN. Nella gara d’andata all’Allianz Stadium la Juve si era imposta per 1-0, con il gol segnato da Gatti nel secondo tempo. L’undici di Allegri nel cammino prima dei quarti aveva eliminato il Nantes nella doppia sfida dei playoff e agli ottavi il Friburgo vincendo sia a Torino che in Germania. Nell’ultimo turno di campionato i bianconeri sono stati invece sconfitti per 1-0 sul campo del Sassuolo. Lo Sporting nel turno precedente ha eliminato dopo i supplementari la corazzata Arsenal, mentre nel barrage ha avuto la meglio sui danesi del Midtjylland. Come la Juventus, i portoghesi di Amorim sono stati eliminati dai gironi di Champions League classificandosi al terzo posto e retrocedendo quindi in Europa League.