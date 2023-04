Juventus: KO confermato, Rabiot corre da solo

Allenamento di rifinitura per la Juventus prima della partenza per Lisbona: le ultime di formazione in vista dello Sporting

In attesa di buone nuove sul verdetto del Collegio di Garanzia del CONI sulla restituzione dei 15 punti in classifica, la Juventus preparata la decisiva sfida di ritorno dei quarti di Europa League nella tana dello Sporting Club Portugal.

Si parte dal successo per 1-0 di Torino della scorsa settimana firmato da Gatti, con l’ex Frosinone in vantaggio per una maglia da titolare anche a Lisbona a spese di Alex Sandro. Il brasiliano si è allenato oggi con il gruppo, ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Recuperato anche De Sciglio: anche lui difficilmente sarà in campo dal primo minuto, con Cuadrado favorito sul binario destro di centrocampo. L’unico assente nella seduta di rifinitura alla Continassa era Kean, che oltre allo Sporting salterà anche le sfide con Napoli e Inter.

Sporting-Juventus, la probabile formazione di Allegri

In attacco sicuro del posto è Di Maria, ballottaggio tra Milik e Vlahovic con il serbo in pole per partire dall’inizio nel ruolo di centravanti.

Se Allegri dovesse invece puntare sul tridente con Chiesa subito nella mischia, in mediana resterebbe fuori Fagioli. Confermata anche la presenza di Rabiot, con il francese che durante la prima parte dell’allenamento odierno non aveva partecipato al classico torello per effettuare degli allunghi in solitaria. Tra i pali rientrerà Szczesny che ha recuperato dopo il malore – fortunatamente senza conseguenze – accusato nella partita dell’Allianz Stadium di giovedì scorso. Nel primo pomeriggio la partenza della Juventus al volta di Lisbona.

La probabile formazione della Juve (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.