Ibrahimovic, ecco quanto guadagna per una pubblicità: pagato a peso d’oro

Vediamo spesso Ibrahimovic in tv in alcuni spot pubblicitari molto famosi, ma quanto guadagna da questo lavoro? Il suo cachet.

Fin dagli inizi della propria carriera con la maglia dell’Ajax, Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei calciatori in assoluto più pagati di questa generazione. In Italia ha giocato per le maglie di Juventus, Inter e Milan e questo lo ha portato a diventare ambito anche dalle aziende che volevano utilizzare la sua immagine per farsi pubblicità.

Ibrahimovic attualmente percepisce un milione di Euro con il suo Milan, contratto quasi simbolico vista la sua età e le sue poche presenze, ma è dalla pubblicità che derivano i suoi principali introiti. Vediamo dunque quali sono i contratti che attualmente ha firmato Zlatan e quali sono in media i suoi introiti.

Ibrahimovic stipendio pubblicità: Sky, Very Mobile, sponsor

Stando a quanto riportato da socialmediasoccer.com, Ibrahimovic guadagna per ogni post su Instagram un totale di 226 mila Euro per la sponsorizzazione di un’azienda. Cifre davvero esorbitanti e che lo fanno essere il sesto calciatore più retribuito a livello internazionale.

Una delle principali sponsorizzazioni che porta avanti sui social è quella con la Samsung. Meno conosciuta invece quella con le nuove caramelle energetiche “Mind the Gum“. Il suo bel faccione in questo caso è stato utilizzato anche sulle scatole che vengono poi messe sul mercato.

Nel gennaio del 2022 era stato scelto da Sky per poter diventare il testimonial di “Sky Wifi“. Zlatan aveva solo pochi secondi per convincere i clienti a passare a questo sistema di navigazione veloce. Per la piattaforma satellitare in mano a Murdoch fu un doppio grande colpo, perché pochi mesi dopo, il 27 giugno, Sky poté essere la prima emittente in Italia a lanciare il film “Zlatan” nel Belpaese.

Di recente ha dato vita a un’altra sponsorizzazione che ormai abbiamo imparato a conoscere: quella con Very Mobile. La nuova società telefonica ha scelto non soltanto di imporsi sul mercato grazie a un’offerta molto vantaggiosa, ma allo stesso tempo ha voluto far sì che fosse Ibra il suo testimonial.

Purtroppo di queste collaborazioni non si conosce l’entità del cachet, ma si conosce perfettamente quanto guadagnò per presenziare al Festival di Sanremo. In quell’occasione Ibrahimovic percepì un totale di 50 mila Euro per ogni serata e avendole fatte tutte e cinque arrivò alla ragguardevole cifra di 250 mila Euro. Un uomo di calcio e di spettacolo come pochi.