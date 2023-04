DIRETTA Europa League, Sporting-Juventus 0-1 | Sblocca Rabiot! LIVE

La Juventus vola a Lisbona per affrontare lo Sporting nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: si parte dall’1-0 dell’andata

Dopo le gare disputate da Napoli, Milan ed Inter per il ritorno dei quarti di finale della Champions League, torna in campo anche la Juventus in Europa League ospite dello Sporting Clube de Portugal.

I bianconeri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, si presentano all’appuntamento dopo la pesante sconfitta, in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, in campionato contro il Sassuolo di Alessio Dionisi nel turno precedente. Mentre, nel frattempo, ha riavuto i quindici punti dal Collegio di garanzia del Coni in attesa di una nuova valutazione della corte federale. All’andata contro i portoghesi decise una rete di Federico Gatti in mischia. Di contro, gli uomini di Ruben Amorim, sono reduci dal pareggio interno nell’ultima sfida di campionato ottenuto in rimonta contro l’Arouca, mentre il terzo posto in classifica, alle spalle di Benfica e Porto, non è minimamente in discussione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona.

FORMAZIONI UFFICIALI SPORTING-JUVENTUS

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos; Edwards, Trincao, Goncalves. All. Amorim

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)

Sporting-Juventus, dove vederla in TV

L’importantissima sfida tra lo Sporting Clube de Portugal e la Juventus è decisamente una delle più attese dei quarti di finale dell’Europa League. All’andata vinsero i bianconeri, ma i lusitani misero alle corde per buona parte della partita la squadra di Allegri. E, visto che dovranno recuperare lo svantaggio, partiranno certamente a razzo. Per vedere questo match, gli abbonati potranno sintonizzarsi su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Mentre, in streaming e sempre per gli abbonati, sarà possibile gustarsela attraverso l’app di DAZN e quella di Sky Go e Now.