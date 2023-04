DIRETTA Europa League, Roma-Feyenoord 0-0 | Assalto giallorosso! LIVE

È tempo di ritorno dei quarti di finale di Europa League per la Roma di José Mourinho contro il Feyenoord: si parte dall’1-0 dell’andata

Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, con il derby milanese tra Inter e Milan che si disputerà in semifinale, è tempo di tornare in campo per la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord.

I giallorossi, guidati in panchina da José Mourinho, sono reduci dalla vittoria in campionato contro l’Udinese di Andrea Sottil, che ha consolidato la posizione in classifica e, attualmente, un posto nella prossima edizione della Champions League. Ma per passare il turno in Europa League, dovranno ribaltare la sconfitta patita a Rotterdam sette giorni fa, decisiva la rete di Wieffer realizzata nella ripresa. Di contro, gli olandesi veleggiano in vetta alla classifica dell’Eredivisie con ben otto punti di vantaggio sull’Ajax e, nell’ultimo turno di campionato, hanno battuto lontano dalle mura amiche il Cambuur con un netto 3-0. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-FEYENOORD

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Smalling; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Hancko, Trauner, Hartman; Szymanski, Wieffer, Kocku; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra)

Roma-Feyenoord, dove vederla in TV

Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League, è una partita molto attesa da entrambe le tifoserie, desiderose di approdare alla semifinale dopo la finale di Conference League disputata lo scorso anno, vinta dai giallorossi di Mourinho con gol decisivo di Nicolò Zaniolo a Tirana. La partita di questa sera, fischio d’inizio alle 21, sarà visibile in chiaro su TV8, mentre per gli abbonamenti sarà possibile vederla su DAZN in streaming e su Sky Sport. Sempre in streaming, ci sarà la possibilità di gustarsi il match dell’Olimpico attraverso Sky Go e Now, nonché sul sito ufficiale di TV8.