Derby a nervi tesi, ecco chi sarà l’uomo chiave

Inter e Milan tornano a sfidarsi in Champions League, il derby si infiamma: l’uomo decisivo dalla panchina

Dopo vent’anni sarà di nuovo derby di Champions League. Il pareggio interno dell’Inter contro il Benfica e il pari del Milan ottenuto al Maradona contro il Napoli hanno permesso alle compagini di Simone Inzaghi e Stefano Pioli di raggiungere un traguardo atteso a Milano da troppi anni.

L’ultima semifinale per l’Inter risale al 2010, anno del Triplete, quella del Milan risale al 2007, anno in cui i rossoneri vinsero poi ad Atene nella rivincita contro il Liverpool. Un’italiana tornerà quindi in finale di Champions dopo sei anni: l’ultima apparizione era stata quella della Juventus a Cardiff contro il Real Madrid. Erano invece cinque anni che un’italiana non approdava in semifinale (la Roma nel 2018).

Sondaggio CM.IT, de Vrij il panchinaro che farebbe più comodo

Un doppio confronto che può quindi valere una stagione. Un doppio derby che presenta sfide nelle sfide, con la panchina che potrebbe rivelarsi decisiva.

A svoltare i match potrebbero essere infatti gli innesti a disposizione di Pioli ed Inzaghi e proprio su questo abbiamo incentrato il sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram. Abbiamo infatti chiesto, in ottica derby, quale panchinaro di Inzaghi e Pioli farebbe più comodo all’altra squadra. E il più votato è stato Stefan de Vrij al Milan, scelto dal 31% dei votanti. L’olandese, complici l’exploit di Acerbi e Darmian è finito indietro nelle gerarchie ed è diventato il primo cambio dalla panchina.

Seconda scelta invece Asllani al Milan, votato dal 25% dei partecipanti. Il giovane centrocampista albanese non sta trovando molto spazio e, secondo chi ha aderito al sondaggio, potrebbe invece fare comodo alla rosa di Pioli. Con il 23% è stato scelto invece Malick Thiaw all’Inter. Il giovane difensore centrale tedesco in questo inizio di 2023 ha disputato prestazioni convincenti. Ha invece raccolto il 21% quello che a tutti gli effetti è il dodicesimo uomo di Stefano Pioli, Alexis Saelemaekers. Il belga è sempre uno dei primi giocatori a subentrare a gara in corso nelle fila rossonere, ma è il giocatore ad aver raccolto il minor numero di voti.