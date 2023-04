Calciomercato, offerta per Sanchez: ecco la situazione del cileno I CM.IT

Novità importanti sul futuro del fantasista ex Inter, i numeri giocano in suo favore al netto di una stagione sensazionale

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano dalla Francia. Secondo indiscrezioni raccolte da calciomercato.it, infatti, l’attaccante cileno sta valutando l’eventualità di lasciare OM, con cui ha un contratto fino al termine della stagione, più opzione per un altro anno.

L’interesse del River Plate nei suoi confronti si è fatto nel frattempo sempre più forte e presto potrebbero esserci novità importanti. Non va poi dimenticato il corteggiamento dei club arabi e di altre società straniere, da tempo sulle tracce del giocatore classe ‘88. Inevitabile, così, per la società di Marsiglia proseguire la ricerca di un nuovo goleador, anche se c’è chi non esclude un rilancio per Sanchez considerato, ricordiamolo, uno dei migliori calciatori della Ligue1.

Calciomercato, Sanchez da urlo e rimpianto Inter

I numeri infatti sono dalla sua parte: 16 i gol in questa stagione, in aggiunta ai 2 assist in campionato. Parliamo di prestazioni davvero importanti, soprattutto se paragonate con quelle a dir poco imbarazzanti di Correa.

Per questo motivo, secondo qualcuno sposare ora il progetto del River Plate potrebbe in qualche modo rappresentare un passo indietro rispetto al valore ancora alto di Sanchez. Perché, vi chiederete, il paragone con Correa? Il motivo è presto detto: la scorsa estate i nerazzurri hanno deciso di sacrificare Sanchez e non l’argentino, ritenuto importante dal tecnico Inzaghi che lo ha fortemente voluto due anni fa dalla Lazio.