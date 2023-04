Spalletti ‘asfaltato’ da Pioli: “Tre su tre, è un perdente”

Il giorno dopo Napoli-Milan, infuriano i commenti: Spalletti finisce nel mirino della critica per aver perso il confronto con Pioli

L’euro derby italiano di Champions League tra Napoli e Milan si conclude nel modo forse più inatteso il giorno del sorteggio, un mese fa: in semifinale ci vanno i rossoneri, che al ‘Maradona’ difendono il gol di vantaggio maturato all’andata con un 1-1 che gli garantisce il passaggio del turno.

Una gara piena di colpi di scena ed emozioni: polemiche arbitrali, un rigore per parte (sbagliati entrambi), solito finale convulso. In 180 minuti, il Napoli ha trovato la via della rete, con Osimhen, soltanto quando era troppo tardi. Decisivo, a favore del Diavolo, il break di Leao con gol di Giroud che ha spaccato partita e qualificazione. La squadra azzurra le ha provate tutte ma è andato a sbattere contro il muro predisposto dalla squadra di Pioli, più lucida a sfruttare i momenti favorevoli nel doppio confronto.

Napoli-Milan, il web impietoso su Spalletti: “L’ha persa lui”

Il verdetto del campo si tramuta in critiche furiose a danno di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, con la sua squadra, è stato autore, in campionato, di una stagione stratosferica, ma il triplo confronto delle ultime settimane col Milan, contando anche il match di campionato del 2 aprile, lo ha visto soccombere piuttosto nettamente.

Un ‘trionfo’ di Pioli nei confronti del rivale che viene rimarcato a più riprese nei commenti sui social a margine della partita e anche il giorno dopo. Si sottolinea come in tre gare Spalletti sia stato imbrigliato dall’avversario: “Ha perso il confronto strategico”, si legge tra gli altri messaggi. Le valutazioni tecnico-tattiche sfociano poi nello sfottò sempre presente in questi casi. Di seguito, da Twitter, ecco una carrellata di alcuni tra i post che inchiodano l’allenatore azzurro alle proprie responsabilità, per una uscita dall’Europa che fa male per come è maturata:

#Spalletti che non parla d'altro del #rigore non dato al #napoli (netto), ma che all'andata non parla minimamente di quello non dato al #milan, fallo su krunic, altrettanto sacrosanto, fa molto ridere. Si vede era troppo impegnato a parlare della #bandierina.#NapoliMilan — Niccolò (@Niccol90701421) April 19, 2023

Tutte giuste le analisi #NapoliMilan: gli errori arbitrali,demeriti individuali nostri,mancanza di falli alle loro ripartenze,meriti individuali loro, un po' di sfortuna ec. Ma il vero motivo di questa eliminazione è un altro #Spalletti ha perso il confronto strategico con #Pioli — Alfonso (@Alfonso69846562) April 19, 2023

3 partite su 3 vinte. Non è certo un caso.

CON BUONA PACE DI #SPALLETTI.🤝#NapoliMilan pic.twitter.com/j0KmvGB0lv — DevilsInside (@DEVILS__INSIDE_) April 19, 2023

@sscnapoli negli ultimi 3 incontri con @acmilan – 2 volte ha perso e 1 ha pareggiato con eliminazione che equivale a perdere! C’è da aggiungere altro? #Spalletti ridicolo. — RipRobRip (@RipRobRip) April 19, 2023

Calimero Spalletti parla solo di arbitri da 20 giorni. Un incapace perdente, che non ha saputo adattarsi tatticamente alle circostanze. Una meteora che il prossimo anno tornerà al suo posto. — Fra®️🔴⚫️ (@TheFra23) April 19, 2023

Ci sta criticare qualche calciatore, per carità. Ma la qualificazione l'ha persa Luciano Spalletti. È stato cocciuto ad insistere sempre sugli stessi fattori tecnico-tattici. Pioli ha snaturato il Milan ed è in semifinale. Ha pensato prima a non perdere e poi a vincere. — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) April 19, 2023