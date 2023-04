Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 19 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre a tutta pagina sulla grande impresa dei rossoneri al ‘Maradona’: “MILAN LEONE“. La formazione di Stefano Pioli esce imbattuta da Napoli ed elimina nel doppio confronto il club che si appresta a vincere il campionato italiano. L’altro titolo dedicato al match di ieri è: “Bravo Pioli, ha guidato da maestro”. Questa sera, poi, c’è l’altro quarto di finale: “Inter, il premio è il derby”; eliminando il Benfica, i nerazzurri si troverebbero il Milan in semifinale. Oggi, inoltre, è una giornata campale per la penalizzazione dei bianconeri in campionato: “Juve si decide sul meno 15, può esserci il nuovo processo”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola con una gigantografia di Giroud: “IL DIAVOLO C’È”; “Milan alle stelle, rabbia Napoli: negato un rigore”. I due editoriali richiamati in prima pagina, poi, dai due differenti punti di vista: “Rimpianto napoletano” e “La foga e la ragione”. Anche il ‘CorSport’ dedica spazio a quanto succederà oggi al Collegio di Garanzia presso il Coni: “Juve, è il giorno del giudizio”.

‘Tuttosport’ dedica la prima pagina alla vittoria dei rossoneri contro il Napoli: “O SOLE MILAN!”. Un richiamo alla canzone napoletana, per celebrare il passaggio del turno della compagine meneghina. Il taglio alto, invece, è dedicato all’importante decisione del Collegio di Garanzia presso il Coni che arriverà oggi: “La Juve aspetta giustizia”. Infine, per avvicinarsi alla partita di oggi dei nerazzurri, il clima non è dei migliori: “Inter a nervi tesi, zuffa alla Pinetina”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 19 aprile 2023

La prima pagina de ‘L’Equipe’ è dedicata alla vittoria dei rossoneri, che ha visto tra i protagonisti due francesi come Maignan e Giroud: “GRANDS COMME MILAN”. Il successo del club meneghino viene celebrato anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi europei. Nel taglio alto, infine, si trova un richiamo alla vittoria del Real Madrid: “Le Raul au petit trot”.

‘AS’ titola sul successo del Real Madrid a ‘Stamford Bridge’ che è valso il raggiungimento della semifinale agli uomini di Carlo Ancelotti: “RODRYGOLES. Il brasiliano è stato l’autore dei 2 gol che hanno portato il risultato complessivo sul 4-0 a favore degli spagnoli, con il Chelsea sprofondato verso una stagione anonima nonostante i grandi sforzi sul mercato.