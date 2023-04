Ora la Juventus si tira fuori: così Marotta lo porta all’Inter

La Juventus avrebbe abbandonato definitivamente una pista sul calciomercato: il giocatore potrebbe finire all’Inter, 35 milioni per la firma

In casa Inter si avverte parecchia insoddisfazione per via del deludente percorso in Serie A. La Champions genera entusiasmo, perché la squadra guidata da mister Simone Inzaghi è riuscita a raggiungere un traguardo che ad inizio stagione in pochi avrebbero anche solo immaginato.

Ma, evidentemente, non basta. L’obettivo principale della ‘Beneamata’ era la conquista del ventesimo Scudetto, quello che avrebbe permesso al club milanese di ottenere la seconda stella. I risultati e le prestazioni sul campo, però, hanno attestato come i nerazzurri non fossero in grado di arrivare a mettere le mani sul trofeo in questione. Complice, ovviamente, un Napoli a dir poco straordinario. E non solo, perché il gruppo spesso e volentieri si è reso protagonisti in negativi di cali di concentrazione assolutamente inaccettabili, che hanno fortemente condizionato il cammino all’interno dei confini nazionali.

Lautaro e compagni peccano di mancanza di motivazione in determinate partite, ciò significa che in estate sarà necessario rinnovare la rosa con acquisti di spessore. In tal senso, dalle parti di Appiano Gentile – come riferisce ‘Ekstra Bladet’ – i lombardi sarebbero concretamente interessati al profilo di Jesper Lindstrom, trequartista classe 2000 (23 anni compiuti lo scorso 29 febbraio) di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Si tratta di una delle pedine di maggior talento nel panorama calcistico europeo, che potrebbe garantire più fantasia e abilità nel saltare l’uomo all’Inter negli ultimi 25 metri.

Calciomercato Inter, la Juventus abbandona la pista Lindstrom: tanta concorrenza per il danese

Sempre secondo la fonte citata, la Juventus – anch’essa attratta dall’opzione in questione – non avrebbe alcuna possibilità di affondare questo colpo, così come il Brentford. Il motivo è da ricondurre, soprattutto, a problematiche di carattere finanziario.

Il contratto del danese, infatti, è in scadenza giugno 2026 e la sua valutazione è di almeno 35 milioni di euro, con l’ex Brondby potrebbe pure partire per una cifra superiore. Dunque, la Juventus sembra orientata a lasciar perdere definitivamente tale pista. La concorrenza per Lindstrom resta comunque più che folta. Tra Bundesliga e Premier ci sono Borussia Dortmund, Lipsia, Liverpool, Tottenham, Newcastle e Arsenal. Mentre in Serie A il danese piace pure al Napoli. Strada in salita per l’Inter.