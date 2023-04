Morata torna in Serie A: destinazione inaspettata per l’ex attaccante della Juventus. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato estivo si avvicina e in vista della prossima sessione è tornato nuovamente a circolare il nome di Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo ex Juventus è di nuovo in bilico all’Atletico Madrid, con un contratto in scadenza a giugno 2024, e nelle ultime settimane si sta già parlando di un possibile ritorno in Serie A. Oltre ai bianconeri e al Milan, però, un’altra big avrebbe messo gli occhi sul centravanti della Nazionale spagnola. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, si tratta della Roma del grande amico ed ex compagno Paulo Dybala. Morata sarebbe in cima alla lista di Tiago Pinto in caso di addio da parte di Tammy Abraham. La chiave dell’affare potrebbe essere proprio la presenza dall’argentino ed ex numero 10 della Juventus. Staremo a vedere.