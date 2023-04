Milan-Giroud, firma in giornata: tutti i dettagli dell’accordo | CM.IT

Arriva il regalo da parte di Paolo Maldini. Il rinnovo annunciato qualche giorno fa oggi sarà ufficiale nel pomeriggio

La grande attesa è finita. Il Milan e Olivier Giroud continueranno il proprio matrimonio. L’attaccante francese – come raccolto dalla redazione – è atteso in sede, a Casa Milan, per la firma.

L’accordo tra le parti, come scritto qualche giorno fa su Calciomercato.it, era stato trovato e mancava solo la sigla sul contratto, che avverrà oggi nel pomeriggio. Giroud, che anche ieri ha dimostrato di essere un giocatore chiave per questo Milan, guadagnerà 3,5 milioni di euro netti per una stagione, più eventuali bonus. Il francese, dunque, si vedrà corrispondere un aumento di circa 300mila euro.

Un aumento meritato per l’attaccante transalpino che da quando è arrivato a Milano ha trascinato la squadra di Stefano Pioli con gol pesanti. Ieri ha saputo rialzare la testa dopo aver sbagliato un rigore e un’altra rete. Il suo centro è stato decisivo, come quelli messi a segno durante la fase a gironi di Champions League e lo scorso anno, in campionato, contro Napoli, Inter e Sassuolo.