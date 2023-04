La Juve ha vinto il ricorso: c’è l’annuncio UFFICIALE

Giornata molto intensa per il mondo Juventus, e non solo per il dibattimento relativo al caso plusvalenze. Intanto infatti arrivano buone notizie in merito alla curva dell’Allianz

I fari di casa Juventus sono tutti puntati sulla sfida di domani contro lo Sporting in Europa League e sulla sentenza del Collegio di garanzia Coni sul caso plusvalenze. In attesa di quest’ultimo arriva intanto un’altra notizia, di natura differente per la società del presidente Ferrero.

La Juventus ha infatti vinto il ricorso relativo alla squalifica della curva sud dell’Allianz per un turno casalingo a seguito dei cori a Lukaku in Coppa Italia. Domenica sera contro il Napoli il settore sarà quindi regolarmente occupato dai supporters bianconeri.

Nel comunicato della FIGC si legge: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus FC avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato ‘Tribuna sud primo anello’ privo di spettatori, in relazione alla gara di semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa Juventus-Inter, giocata lo scorso 4 aprile”. Dalla nota si apprende quindi che la sanzione in essere è stata ‘annullata‘. Una buona notizia quindi per la Juventus, in attesa di capire quale sarà la decisione su un tema anche più caldo e che tiene in apprensione i supporters bianconeri.