Inzaghi alza la voce e trova il ‘nemico’: “Critiche suggerite”

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Inter-Benfica, rivendicando i successi della squadra e il suo lavoro

La rivincita di Inzaghi che, ancora una volta, trova in Champions la sua isola felice. Il tecnico dell’Inter, dopo la qualificazione in semifinale, ha parlato a ‘Prime video’: “C’è tanta felicità, è una serata importante. Abbiamo meritato nel doppio confronto con una squadra che prima di incontrare l’Inter in otto mesi aveva perso due partite. Abbiamo meritato questa semifinale che era un sogno: ora ci siamo e ce la giocheremo alla grande.

ESULTANZE – “Ero felice per i ragazzi e per il cammino perché sappiamo le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Si lavora per vivere queste serate che mancavano da anni qui all’inter”

CRITICHE – “Non è un problema: so da dove provengono, a volte ci stanno, altre sono suggerite. So tutto, sono concentrato sulla squadra, sul mio lavoro, sul far vivere queste serate alla nostra gente”.

Inter-Benfica, Inzaghi: “Calendario proibitivo”

GOL FINALI – “Li ho visti: nel secondo il loro attaccante ha fatto un grandissimo gol. Sul terzo c’è stato un fischio, i calciatori pensavamo che la partita fosse finita e si sono fermati. Ma abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo coperto il campo molto bene. Centriamo una semifinale con ampio merito”

LUKAKU-DZEKO – “Preferito? L’obiettivo mio è avere tutti i quattro attaccanti a disposizione. Con questo calendario diventato proibitivo ho il dovere di gestire tutti i calciatori”.

INZAGHI A SKY – Successivamente a Sky, Inzaghi ha aggiunto: “Sono contento soprattutto per i ragazzi, perché siamo in semifinale di Champions e Coppa Italia con un calendario folle. Derby in semifinale? E’ un grandissimo traguardo, uno stimolo in più. Ce la giocheremo nel migliore dei modi, è giusto godersi una serata così. Con il lavoro quotidiano siamo arrivati qui e vogliamo giocarcela nel migliore dei modi. Io in discussione? Si cerca sempre di lavorare per il bene dell’Inter e dei nostri tifosi. Le critiche ci sono e ci saranno sempre, è giusto valutarle nel modo migliore”