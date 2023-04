Inter, l’errore costa caro: lo hanno ‘mandato‘ via

L’Inter ha chiuso in parità il primo tempo con il Benfica: al gol di Barella ha risposto Aursnes al tramonto del primo tempo. La pazienza è finita

Da pochi istanti è terminata la prima frazione di gioco a San Siro tra Inter e Benfica. Le due squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 1-1. A stappare la partita ci ha pensato un super gol di Barella: al 40′, però, sfruttando un’indecisione della retroguardia nerazzurra, Aursnes ha inmpattato il pareggio.

A finire nel mirino della critica dei tifosi dell’Inter è stato nuovamente Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, non è parso irreprensibile nel posizionamento difensivo in occasione del gol subito. Errore a cui ha cercato di porre rimedio all’ultimo, ma invano, facendosi anticipare di testa su un traversone proveniente dalla corsia destra. Non è la prima volta che Dumfries sbaglia questo tipo di letture in fase di non possesso: motivo per il quale i tifosi hanno esternato il proprio dissenso sui social, invitando Inzaghi a non schierarlo più in campo. Ecco una rapida carrellata:

Basta basta basta, non voglio più dumfries in campo bastaaaaaaa — filippo perri (@filippoperri01) April 19, 2023

Ragazzi dumfries è il giocatore più scarso della serie a — Dr Mike (@ilprivedelDoc) April 19, 2023

Maledizione. Maledizione. Non puoi lasciare un uomo da solo in area, Dumfries, maledizione. #amala — Simone Maccaferri (@MaccaferriCBEJU) April 19, 2023

Se Dumfries avesse fatto come gosens contro la juve,non avremmo preso gol — camparino (@ilFrank77) April 19, 2023

Bella diagonale di dumfries shshshshsh — Dripkalulu (@dripkthereturn) April 19, 2023

Se giochiamo senza Dumfries è meglio altrimenti gli altri sono 12 e noi 10 — Pietro sofia (@Pietrosofia1) April 19, 2023

#Dumfries: non salta l’uomo e non sa difendere, chiedo da incompetente, perché gioca? #InterBenfica — Ivan Ciglio (@professorino58) April 19, 2023

Il solito Dumfries inutile e dannoso! — Stelle (@Koestle15920494) April 19, 2023