DIRETTA Champions League, Inter-Benfica: le formazioni ufficiali LIVE

Dopo lo 0-2 dell’andata, l’Inter ospita il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: calciomercato.it seguirà la gara in tempo reale

Reduce dall’undicesima sconfitta in campionato, l’Inter è pronta ad indossare l’abito da sera per conquistare il pass alle semifinali di Champions League e guadagnarsi il diritto di sfidare il Milan. Grazie alla vittoria con due gol di scarto a Lisbona, la missione contro il Benfica sembra decisamente alla portata dei nerazzurri, o almeno della loro versione europea.

A dir poco balbettante in Serie A, la squadra allenata da Simone Inzaghi è stata sin qui impeccabile nelle coppe e spera di mantenere il trend anche questa sera a San Siro. Nonostante qualche tensione alla vigilia, i padroni di casa hanno tutte le carte in regola per far rispettare i favori dei pronostici. Dopo aver saltato la sfida d’andata, nella lista dei convocati si rivede Hakan Calhanoglu, elemento fondamentale della mediana nerazzurra.

In casa portoghese, oltre a Nicolas Otamendi, rientrato dalla squalifica, Roger Schmidt recupera anche il serbo Mihailo Ristic, che aveva saltato la sfida della scorsa settimana per infortunio. Due recuperi importanti che arrivano in uno dei peggiori momenti della stagione, visto che il Benfica ha incassato tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio “Meazza”.

Inter-Benfica, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma alle 21 di mercoledì 19 aprile, la partita è un’esclusiva di Amazon Prime. Ecco le formazioni di Inter-Benfica:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spa)