Brozovic e non Lautaro: ecco perché il croato è capitano

Dallo screzio con Onana al futuro incerto: Marcelo Brozovic in campo questa sera da titolare e con la fascia da capitano al braccio

L’Inter scende in campo a San Siro per difendere l’ottimo 2-0 maturato nel primo round sul campo del Benfica e certificare l’accesso alle semifinali di Champions League, dove incrocerebbe i cugini del Milan. Simone Inzaghi ha sciolto le riserve e confermato come nella gara d’andata Marcelo Brozovic a centrocampo, preferito a Calhanoglu nella classica posizione in cabina di regia.

Il turco non è ancora al meglio e il tecnico piacentino ha preferito affidarsi al numero 77 per la gara di stasera contro i portoghesi di Schmidt. Ieri nella rifinitura Brozovic era apparso piuttosto nervoso, visto lo screzio con Onana che ha visto D’Ambrosio e soprattutto Lukaku fare da paciere. Non è un momento facile per l’ex Dinamo Zagabria, autore di una stagione sotto le attese e non più imprescindibile nello scacchiere di Inzaghi e per la dirigenza di Viale della Liberazione.

Capitano dell’Inter, ma futuro incerto: Brozovic in bilico ‘Brozo’ in estate potrebbe partire per un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, intanto l’Inter si augura che alzi il livello delle sue prestazioni negli ultimi due mesi della stagione e decisivi per le sorti dei nerazzurri in tutte le competizioni. Il croato stasera indossa la fascia da capitano a dispetto di Lautaro Martinez perché, dopo capitan Handanovic, è il giocatore che ha collezionato più presenze con la maglia interista. Il ‘Toro’ in precedenza l’aveva indossata considerando le esclusioni dall’inizio di Brozovic e il campione del mondo era dietro nelle gerarchie anche rispetto a Skriniar, prima della decisione della società di retrocederlo dopo il mancato rinnovo. Fascia che Lautaro eventualmente indosserebbe la prossima stagione se, oltre a Skriniar, l’Inter dovesse fare a meno anche di Brozovic e il senatore Handanovic.