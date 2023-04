Spalletti bocciato all’esame europeo: “Ancelotti non lo avrebbe fatto”

Questa sera si giocherà il ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan al Maradona dopo il successo dei rossoneri all’andata

Per la terza volta in questo mese, Milan e Napoli tornano ad affrontarsi in una gara destinata ad entrare nella storia del calcio italiano. A distanza di cinque anni, infatti, una formazione italiana tornerà sicuramente a disputare una semifinale di Champions League.

Un match che all’andata vide trionfare il Milan, nonostante il grande equilibrio messo in campo delle due formazioni come ricordato da Giovanni Capuano in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Se la spiegazione dell’espressione ‘l’esperienza conta’ è che a San Siro la partita è stata rubata dal Milan la risposta è no, se il sottotitolo di questa affermazione è che San Siro è teatro abituato a vivere serate così dando quindi una marcia in più al Milan, allora sì. Non lo so se il Maradona sarà in grado di fare la stessa cosa. Le due rose poi prese individualmente sono sullo stesso livello come presenze in Europa, non c’è nella rosa la storia del Milan come coppe, però sicuramente San Siro ha vissuto più serate così, il Maradona meno”.

Al giornalista, oltre alla direzione arbitrale, nel match di San Siro non era però piaciuto l’atteggiamento mostrato da Spalletti e da tutto il Napoli al triplice fischio: “Ho visto tante gare di Champions determinate dall’arbitro, Kovacs ha arbitrato malissimo, questo non lo metto dubbio, però le reazioni in zona mista, quella di Spalletti e di tutto l’ambiente, indicano un po’ di inesperienza. Non penso che l’arbitro mercoledì sia l’unico metro di giudizio sulla partita, penso che abbiamo visto anche altro: per il Napoli è stata alla fine una buona partita, non penso che Ancelotti, per esempio, avrebbe impostato così la comunicazione“.

Napoli-Milan, Capuano: “Partita di enorme importanza”

Capuano ha poi sottolineato la portata dell’evento questa sera al Maradona: “È una partita di enorme importanza ma negli ultimi dieci o quindici anni riesco a citarne di più importanti senza difficoltà”.

Infine la chiosa del giornalista sull’atteggiamento dei due club: “Si tratta di una gara storica sicuramente per il Napoli, il Milan è da 16 anni che non arriva in semifinale ma è abituato a stare nei quarti di finale della Champions. Vedremo se questa sera i calcoli di Spalletti nella gestione della squadra post sosta sono stati corretti o se stasera vedremo una squadra che pensa alla festa Scudetto con quindi un po’ di rimpianto per i quarti di finale”.