Osimhen non basta a Spalletti: il Milan è in semifinale di Champions

Il Milan di Stefano Pioli pareggia contro il Napoli targato Luciano Spalletti al Maradona e stacca il pass per la semifinale di Champions

Napoli e Milan si scontrano di nuovo e alla fine a spuntarla, anche stavolta, sono i rossoneri. Tonali e compagni escono dallo stadio Diego Armando Maradona con un pareggio preziosissimo, caratterizzato dal botta e risposta tra Olivier Giroud e Victor Osimhen.

Ed è proprio il gruppo guidato da mister Stefano Pioli a strappare il pass per la semifinale di Champions League, eliminando gli azzurri dalla massima competizione europea – forte del vantaggio dell’andata -. La squadra targata Luciano Spalletti ha provato in tutti i modi a scalfire il muro della truppa lombarda, ma i milanisti pure oggi avevano qualcosa in più. Si è visto bene sul campo, dove ha il ‘Diavolo’ ha sbagliato poco o niente. A sbloccare la contesa ci ha pensato il bomber francese ex Chelsea, che poco prima aveva sbagliato un calcio di rigore.

L’arbitro Marciniak assegna il penalty al 21esimo minuto di gioco per un intervento scomposto di Mario Rui ai danni di Rafael Leao in area. Sul dischetto si presenta Giroud, che però si fa ipnotizzare da Meret. Ma verso la fine del primo tempo l’attaccante portoghese si accende, rendendosi protagonista di un’azione davvero incredibile. La corsa del classe ’99 si conclude con un assist per il numero nove rossonero, che deve semplicemente spingere la sfera in rete.

Champions League, Napoli-Milan 1-1 e Chelsea-Real Madrid 0-2: i marcatori

Come se non bastasse, il Napoli ha dovuto fare i conti anche con un doppio infortunio non da poco. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha dovuto fare a meno sia di Matteo Politano che di Mario Rui intorno alla mezz’ora di gioco, inserendo al loro posto rispettivamente Hirving Lozano e Mathias Olivera.

Nel finale Kvaratskhelia sbaglia un rigore e Osimhen riesce a trafiggere un sontuoso Maignan, ma la rete del bomber nigeriano è arrivata decisamente troppo tardi. Niente da fare pure per il Chelsea che, come accaduto al Bernabeu, è stato sconfitto dal Real Madrid col punteggio di 0 a 2. Rodrygo mette a referto una doppietta che certifica il passaggio del turno. Re Carlo Ancelotti fa sul serio e vuole stupire ancora.

Napoli-Milan 1-1 (tot. 1-2): 43′ Giroud (M), 90+3′ Osimhen (N)

Chelsea-Real Madrid 0-2 (tot. 0-4): 58′ e 80′ Rodrygo (RM)