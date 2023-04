Napoli-Milan, primo tempo shock: in due vanno ko

Durante il concitato primo tempo del match tra Napoli e Milan, sono arrivate brutte notizie per il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti

Brutte notizie per Luciano Spalletti e il suo Napoli, che in questi minuti sta affrontando il Milan di Stefano Pioli fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. Le due italiane sono chiamate a superare l’ostacolo per assicurarsi un posto nella semifinale di Champions League, traguardo che sembrava impensabile fino a qualche mese fa.

Gli azzurri, però, devono fare i conti ancora con problemi sul fronte infortuni. Dopo aver recuperato Osimhen, mister Spalletti – durante la prima frazione di gioco . ha dovuto rinunciare sia a Matteo Politano che a Mario Rui. Entrambi i calciatori hanno accusato dei problemi fisici e non hanno potuto proseguire il match. E il ‘Diavolo’, per adesso, sta conducendo anche la gara di ritorno, grazie alla rete firmata da Olivier Giroud. L’attaccante francese prima aveva sbagliato un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro Marciniak per un intervento scomposto di Mario Rui su Rafael Leao all’interno dell’area.

Napoli-Milan, Spalletti perde Politano e Mario Rui: cambi obbligati

Ma l’esterno portoghese, al minuto 45, si è reso protagonista di un’azione letteralmente fantastica e ha permesso all’ex Chelsea di riscattarsi immediatamente, fornendogli un assist prezioso. Il classe ’86, dal canto suo, ha dovuto semplicemente spingere la sfera in rete, come bere un bicchier d’acqua.

Insomma, le cose non si sono messe affatto bene per la compagine partenopea. La speranza è che per Politano e Mario Rui non si tratti di nulla di grave. Il primo era molto sofferente e ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando. Il terzino, invece, si è improvvisamente accasciato a terra poco più tardi, dopo aver calciato via il pallone in fallo laterale. A quel punto, Spalletti non ci ha pensato due volte e ha sostituito entrambi, inserendo al loro posto Hirving Lozano e Mathias Olivera. Nelle prossime ore sicuramente si saprà di più sulle condizioni di Politano e Mario Rui. Vi terremo aggiornati.