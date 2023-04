Napoli-Milan ad alta tensione: Var ‘assente’ e giallo pesante

Finito il primo tempo della sfida del ‘Maradona’ che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Champions League

Come prevedibile, è un Napoli-Milan ad alta tensione. Prime polemiche sul rigore assegnato al Milan per fallo – netto – di Mario Rui su Leao e poi fallito da Giroud. Meret ha respinto la conclusione dagli undici metri, ma dalle immagini sembra che lo stesso Mario Rui sia entrato in area prima che il francese calciasse in porta. Proprio il terzino ha poi preso il pallone dopo la parata del portiere napoletano. Se così fosse, il penalty sarebbe stato da ripetere. Il Var non è intervenuto e Marciniak ha lasciato riprendere il gioco come se non fosse successo nulla.

Polemiche feroci sponda opposta poco dopo per via dell’intervento, in area di rigore azzurra, di Leao su Lozano. Il portoghese tocca prima il piede del messicano e poi il pallone. Anche in questo caso nessun intervento del Var. Nel finale del primo tempo, poco dopo quindi il vantaggio firmato Giroud al termine di una super azione proprio di Leao, è stato ammonito Sandro Tonali. Un giallo pesante per l’ex Brescia: in caso di semifinale, il centrocampista salterebbe la gara d’andata, quindi il possibile primo derby con l’Inter.