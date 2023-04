Lautaro inceppato e l’Inter non segna più: entriamo nella crisi del Toro

Le polveri di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, si sono inceppate: andiamo ad analizzare cosa sta succedendo al centravanti argentino della Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi è in crisi nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri non vincono infatti ormai dalla sfida con il Lecce del 5 marzo, praticamente un mese e mezzo dall’ultima volta nella quale la Beneamata ha ottenuto i tre punti nella massima competizione nazionale e le conseguenze si sono fatte sentire in classifica.

L’Inter è infatti al quinto posto in classifica, a due punti di distanza dal Milan quarto, con l’incognita dei punti che potrebbero essere restituiti alla Juventus di Allegri. Una costante, nel momentaccio della Beneamata, c’è e risponde al nome di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, protagonista di un gennaio da assoluto protagonista, si è spento alla distanza in questo 2023 e non va a segno ormai da cinque partite nel campionato italiano di Serie A. Il rendimento, decisamente deludente, è analogo anche in Champions League e in Coppa Italia. Una sequela di sfide senza soddisfazioni per il bomber dell’Inter che risente dell’astinenza di Lautaro in questo momento delicatissimo in Serie A.

Inter, Lautaro in crisi: non è la prima volta

Lautaro Martinez è in crisi, lo stiamo vedendo e forse se ne sta parlando troppo poco, ma senza il bomber argentino l’Inter fa davvero fatica a finalizzare e i numeri lo dimostrano. Nonostante le molte occasioni create dalla squadra nerazzurra, i gol sono arrivati col contagocce e il centravanti campione del Mondo ha sbagliato anche qualche occasione che, da un giocatore del suo calibro, non può essere fallita.

E non è la prima volta. Anche la scorsa stagione, proprio nel momento di massima crisi dell’Inter, Lautaro Martinez, fatta eccezione per la tripletta in Serie A contro la Salernitana, non è riuscito ad incidere finendo in prima pagina di più per gli errori che per le chance trasformate. Basti pensare al gol divorato in casa contro il Sassuolo in una delle sconfitte iconiche della scorsa annata, uno dei passaggi a vuoto che sono costati lo Scudetto alla Beneamata.