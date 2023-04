“Doveva tacere”: clamoroso botta e risposta tra presidente e allenatore

Clamoroso e inaspettato botta e risposta tra presidente e allenatore: ecco che cosa sta succedendo

Stanno arrivando i primi verdetti anche in Italia, in attesa di quello più importante e dell’aritmetica per lo Scudetto del Napoli di Luciano Spalletti.

L’ultimo è la promozione della Reggiana: la squadra di Aimo Diana, ex centrocampista di Sampdoria, Palermo e Torino, ha conquistato con una giornata di anticipo la Serie B vincendo il proprio girone di Serie C. A Reggio Emilia è scoppiata la festa dei tifosi, ma nelle ore successive sono arrivate le seguenti dichiarazioni a sorpresa di Diana riguardo al futuro: “C’è gente che non potrà salire sul carro dei vincitori perché verrà lasciata giù. Non so nemmeno che contratto ho, valuteremo il da farsi – ha dichiarato a ‘TeleReggio’ – so che alcuni pensano già che retrocederemo l’anno prossimo, ho capito il mood di questo ambiente. Se dovessi restare, punterò alla Serie A. Se mi salvo o arrivo a metà classifica, però, va bene uguale”. Immediata la replica del presidente, Romano Amadei.

Reggiana, scontro Diana-Amadei dopo la promozione in Serie B

Il patron Romano Amadei, due giorni dopo la promozione in Serie B, ha risposto al suo allenatore alimentando le tensioni interne.

Queste le sue dichiarazioni riportate dalla ‘Gazzetta di Reggio’: “Diana è fatto a modo suo. Come ciascuno di noi. Ma lui in modo particolare. Dubito possa dire di non aver avuto la fiducia della società nel corso della stagione. Le critiche fanno parte del gioco. Doveva tacere e andare avanti”. Il futuro di Diana, nonostante la promozione, è tutt’altro che deciso.