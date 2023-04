DIRETTA Champions League, Napoli-Milan: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Napoli e il Milan si affrontano in una gara valida come ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una sfida che si ripete per la terza volta in sedici giorni, compresa quella di Serie A, che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da un lato gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio interno senza reti contro il Verona in campionato e privi degli squalificati Kim e Anguissa, hanno bisogno di una vittoria con due o più gol di scarto per accedere per la prima volta nella loro storia alla semifinale. Dall’altro ai rossoneri di Stefano Pioli, che a loro volta vengono da un pareggio contro il Bologna, potrebbe bastare anche un pareggio dopo il successo dell’andata 1-0 grazie al gol di Bennacer, mentre in caso di sconfitta di misura si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Inter e Benfica in programma domani sera. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Milan in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli