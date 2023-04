DIRETTA Champions League, Chelsea-Real Madrid: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match di ‘Stamford Bridge’ tra il Chelsea di Lampard e il Real Madrid di Ancelotti in tempo reale

Il Real Madrid campione d’Europa in carica fa visita al Chelsea a Londra in una gara valida come ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una sfida che si ripete a un anno di distanza nella stessa manifestazione che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Reduci dalla vittoria sul campo del Cadiz che li ha riportati a 9 punti dal Barcellona capolista nella Liga spagnola, i blancos di Carlo Ancelotti hanno tre risultati a disposizione per andare avanti nella competizione: oltre alla vittoria e al pareggio, infatti, alle merengues può bastare anche una sconfitta di misura grazie al 2-0 dell’andata firmato da Benzema e da Asensio. Ai blues di Frank Lampard, privi dello squalificato Chilwell e sempre sconfitti dopo il cambio in panchina, hanno invece bisogno di un successo con tre o più gol di scarto per accedere alla semifinale. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e su Mediaset Premium. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Stamford Bridge’ tra Chelsea e Real Madrid in tempo reale.