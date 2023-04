CM.IT e TV PLAY al Gran Galà del Calcio: tutti gli ospiti e le emozioni della serata

Una serata speciale quella di ieri al Gran Galà del Calcio ADICOSP, raccontata per voi da CM.IT e TV PLAY media partner dell’evento

Il Gran Galà del Calcio ADICOSP ha visto la presenza di Calciomercato.it e di TV PLAY come OFFICIAL MEDIA PARTNER dell’evento. Un riconoscimento importante per la nostra redazione, che vi ha raccontato la serata con numerosi contributi e attraverso ospiti importanti intervenuti ai nostri microfoni.

Tra i nostri ospiti, Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, che ha ricevuto il premio Rabona Mobile come “Miglior gol vintage“. Giannini ha difeso Pellegrini dalle critiche ricevute dopo il rigore sbagliato contro il Feyenoord. E su Mourinho ha detto: “Credo sia l’allenatore perfetto per la Roma, è un vincente”.

Tra i calciatori più promettenti del campionato, Matteo Cancellieri della Lazio, che ha ricevuto il premio Daniel Guerini come ‘miglior giovane’: ci ha raccontato di ispirarsi a Mbappé e di volersi confermare e ritagliarsi sempre più spazio nel club biancoceleste: “Il livello è alto, ci sono tanti calciatori davvero forti – ha spiegato – Sono giovane e ho bisogno di ancora un po’ di tempo per ambientarmi e incidere. Sarri e Immobile mi danno la possibilità di crescere tanto”.

Un altro giovane di sicuro avvenire è Cristian Volpato, della Roma, che ha ricevuto il premio Daniel Guerini come miglior Under 19. Ai nostri microfoni, con grande orgoglio, ha affermato: “E’ un premio importante per me, segnare il primo gol in Serie A sotto la curva Sud è stata una grande emozione”.

Tra i direttori sportivi, Pierpaolo Marino ha ricevuto il Premio Franco Janich “Alla carriera”. Marino ha smentito la cessione dell’Udinese e ha parlato del futuro di Samardzic. In particolare, sul centrocampista ha spiegato: “Ci sono tre o quattro squadre su di lui, non solo il Napoli. Piace anche all’estero”.

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha ricevuto il Premio Franco Janich come “Miglior direttore sportivo Serie A”. Nell’intervista con Accardi abbiamo parlato dei tanti giovani dell’Empoli in chiave mercato come Parisi e Baldanzi. Sul terzino, in particolare, ha dichiarato: “20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora”.