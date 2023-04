Giannini incorona Pellegrini: “Ha la personalità giusta per essere capitano” | ESCLUSIVO

Giuseppe Giannini “incorona” Lorenzo Pellegrini: l’ex centrocampista della Roma fa il punto sul momento dei giallorossi

Ospite al Gran Galà del Calcio ADICOSP, di cui CM.IT e TVPLAY sono OFFICIAL MEDIA PARTNER, Giuseppe Giannini ha parlato del momento della Roma all’indomani del successo sull’Udinese e soprattutto della “reazione” di Lorenzo Pellegrini dopo l’errore dal dischetto col Feyenoord.

“Domani saremo tutti davanti al televisore, sarà una partita difficile da affrontare. Il risultato è in bilico, ma per il Napoli la stagione è stata esaltante. C’è un grande feeling nel gruppo e poi c’è la mano di Spalletti” ha dichiarato in apertura Giannini parlando del match di ritorno di Champions tra Napoli e Milan.

Impossibile non parlare di Roma e soprattutto, di Lorenzo Pellegrini: “Sono tra i suoi fan, è giusto riconoscere i meriti ad un ragazzo serio e preparato, è un giocatore forte. Poi nell’arco di una stagione un periodo di appannamento ci può stare, ma è un ragazzo che merita quello che sta conquistando. Con l’Udinese è stato tra i migliori nonostante le critiche ricevute, questo conferma che ha la personalità per portare la fascia di capitano”.

Roma, Giannini promuove capitan Pellegrini

“Meglio senza Dybala? Credo che i grandi calciatori non debbano crearsi problemi, quando sei in campo l’intesa si trova, anzi, giocare con Dybala può essere un aiuto” ha dichiarato Giannini in merito alla coesistenza in campo tra Dybala e Pellegrini.

Sulla partita di ritorno col Feyenoord: “Queste sono le classiche partite che i tifosi aspettano e in cui sanno essere competitivi con il loro calore, sarà sicuramente così giovedì. Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, concentrata, determinata e aggressiva, mi aspetto un ambiente molto caldo e undici leoni in campo”.

Infine, sul futuro di Mourinho: “Credo sia l’allenatore perfetto per questa squadra e per la piazza. È un vincente, ha un grande carisma e ha capito di lavorare in un ambiente particolare, a suo modo unico. Credo ci siano tutte le condizioni affinché resti a Roma anche l’anno prossimo”.