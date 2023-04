Penalizzazione UFFICIALE: ecco la nuova classifica

Il club è stato punito dal Tribunale Federale Nazionale con tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato

Come anticipato nei giorni scorsi, nel pomeriggio è arrivata la sentenza che ha confermato la penalizzazione ufficiale in classifica in Serie B per la Reggina. Il club calabrese è stato infatti punito per non aver rispettato la scadenza del 16 febbraio, termine ultimo per il pagamento di alcune ricevute Irpef e inoltre di alcuni stipendi.

Come annunciato dal dispositivo emesso quest’oggi dal Tribunale Federale Nazionale, la Reggina è stata ufficialmente punita con “punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva”. La formazione allenata da Pippo Inzaghi scivola dunque all’ottavo posto insieme al Pisa, passando da quota 49 a 46 punti. Il tribunale ha ordinato inoltre tre mesi di inibizione per Paolo Castaldi in quanto amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Reggina.

Serie B, come cambia la classifica con la penalizzazione della Reggina

Tolti i tre punti in classifica, come anticipato, la Reggina si ritrova dunque all’ottavo posto in coabitazione con il Pisa. Attualmente, quindi, la squadra di Inzaghi occupa l’ultimo posto disponibile per effettuare i playoff per tentare in seconda battuta la promozione in Serie A.

Un crollo vero e proprio per la Reggina che ha vissuto un 2023 più complicato del previsto. Dopo aver trascorso una prima parte di stagione stabilmente in lotta con il Frosinone per i primi due posti del campionato, il nuovo anno ha invece messo in evidenza tutti i limiti della formazione calabrese che adesso dovrà invece combattere duramente sino all’ultima giornata per evitare di finire fuori dalla zona playoff.

Andiamo a vedere quindi com’è cambiata ufficialmente la classifica di Serie B dopo la penalizzazione di tre punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale alla Reggina:

CLASSIFICA SERIE B Frosinone 67; Genoa 63 (-1); Bari 57; Südtirol 52; Cagliari 48; Parma 48; Pisa e Reggina (-3) 46; Palermo, Modena e Ternana 43; Ascoli 42; Como 41; Venezia 39; Cittadella e Cosenza 37; Perugia 34; Spal 33; Brescia 32; Benevento 30.