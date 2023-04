“Lukaku terribile”: attacco all’Inter, la vuole in finale

Noel Gallagher lancia la sfida all’Inter per la finale di Champions League: grande tifoso del Manchester City, l’ex leader degli Oasis spera di incrociare i nerazzurri in finale

Vuole affrontare l’Inter in finale: è questo l’auspicio del cantautore inglese Noel Gallagher che spera di festeggiare la vittoria della Champions League da parte del “suo” Manchester City, club di cui è un grande tifoso.

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Noel Gallagher ha fatto il punto sulla stagione del Manchester City, tra le favorite per la vittoria della Champions League. Nel match d’andata dei quarti di finale, i Citizens si sono imposti per 3-0 sul Bayern Monaco, ipotecando la qualificazione in semifinale dove incontrerebbe la vincente tra Real Madrid e Chelsea.

Gallagher, da tifoso sfegatato dei Blue Moon, è fiducioso in merito al fatto che la sua squadre del cuore possa arrivare in fondo alla competizione. E la sua speranza è che in finale la squadra di Guardiola incroci l’Inter di Simone Inzaghi, attesa dal ritorno col Benfica dopo il 2-0 maturato in terra portoghese. “In caso di finale di Champions League – ha dichiarato il cantante – spero di pescare l’Inter, non sono molto bravi”.

Finale di Champions League, Gallagher ‘spera’ nell’Inter

Secondo Gallagher, infatti, “Lukaku sta giocando malissimo, è terribile”. E anche se non potrà essere presente perché impegnato negli Stati Uniti d’America, l’ex leader degli Oasis seguirà con grande attenzioni la partita in programma il prossimo 10 giugno.

Dopo l’Inter, Gallagher affronterebbe un’altra finale: “Il Napoli è più forte del Milan, ma con loro sarebbe una finale bella, considerato il calore dei loro tifosi. Se non capita l’Inter scelgo il Milan, anche se tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici”.