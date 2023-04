Inter, Beppe Riso in sede: tutti i nomi sul tavolo | VIDEO

L’agente Beppe Riso oggi in sede Inter per un punto sui propri assistiti: della sua scuderia fanno parte calciatori come Gagliardini, Sensi, Frattesi e tanti altri

L’Inter si prepara al quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Benfica, non senza però lanciare uno sguardo anche al calciomercato in vista di ciò che potrebbe accadere.

L’agente Beppe Riso si è infatti in sede oggi pomeriggio: incontro con la dirigenza composta da Marotta, Ausilio e Baccin per fare il punto della situazione sui suoi assisti. Il procuratore ha in gestione Gagliardini che però non rinnoverà, ma anche i fratelli Carboni, con Valentin che ha diverse richieste di prestito. Franco Carboni è invece in prestito al Monza e si valuta una permanenza in Brianza. C’è anche Oristano che sta facendo bene in Olanda, mentre Pirola è in prestito con diritto alla Salernitana, ed hanno quindi fatto il punto.

Da definire anche la questione Sensi che il Monza vorrebbe acquisire a titolo definitivo. Infine c’è Frattesi, che oltre alla Juventus, piace sempre anche all’Inter. È uno dei big papabili per il centrocampo nerazzurro qualora arrivassero offerte importanti per Brozovic o per Barella. Da tanto tempo il calciatore del Sassuolo è nel mirino di Marotta e Ausilio.

Ecco il video dell’agente Riso raccolto dall’inviato di Calciomercato.it: