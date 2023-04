L’Inter scarica Lukaku: decisa la nuova destinazione in Serie A

L’attaccante belga potrebbe non essere riconfermato al termine dell’attuale stagione dal club nerazzurro

Il ritorno di Romelu Lukaku in maglia Inter potrebbe durare una sola stagione. Il centravanti belga non ha decisamente convinto la dirigenza nerazzurra sino a questo momento, nonostante le grandi motivazioni che lo avevano spinto a tornare a Milano in prestito dopo l’annata fallimentare al Chelsea.

Se nella prima parte di stagione a condizionare il suo rendimento era stato soprattutto il serio problema accusato ai flessori nel mese di agosto, da gennaio in avanti la ritrovata tenuta fisica gli ha consentito di mettersi totalmente a disposizione della squadra senza altri intoppi. I numeri in termini realizzativi, però, non sono certo migliorati e certificano la crisi attraversata dall’attaccante belga nell’ultimo biennio.

Tolte le reti messe a segno contro Lecce e Vicktoria Plzen nella prima parte di stagione, Lukaku non è più riuscito a trovare la via del gol su azione. Nel 2023, infatti, le cinque marcature (2 in campionato, 2 in Champions League e 1 in Coppa Italia) sono arrivate tutte su calcio di rigore. Un apporto chiaramente al di sotto delle aspettative che il suo ritorno aveva generato la scorsa estate facendo riesplodere l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, Lukaku torna al Chelsea: scelta la Roma per la Serie A

Del futuro di Romelu Lukaku si è quindi discusso nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

L’attaccante belga, tornato all’Inter in prestito oneroso la scorsa estate, rientrerà al Chelsea. Anche il club londinese non sembra voler più fare affidamento sul centravanti che in estate tornerà quindi sul mercato. Stando alle risposte raccolte nel sondaggio lanciato su Twitter, i nostri utenti vorrebbero quindi rivedere Lukaku in Italia con la maglia della Roma.

Il club giallorosso, attualmente al terzo posto in classifica grazie alla vittoria sull’Udinese, è stato il più votato con il 49,1%. Al secondo posto si è posizionata la Juventus con il 20,8%, già sulle tracce dell’attaccante nell’estate del 2019. In fondo alla classifica il Milan con il 18,9% e il Napoli che ha raccolto solamente l’11,3% dei voti, complice la presenza di un bomber di razza come Osimhen nel proprio reparto offensivo.