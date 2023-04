Immobile, parla Lotito: cosa ha fatto dopo l’incidente

Preoccupazione in casa Lazio dopo l’incidente che ha visto protagonista Immobile: le parole del presidente biancoceleste Lotito

Tiene banco, in casa Lazio, la situazione delicata del bomber biancoceleste Ciro Immobile, protagonista ieri mattina di un brutto incidente stradale a Roma. Al volante della sua auto, il giocatore si è scontrato con un tram, in un sinistro che ha causato complessivamente 11 feriti.

Insieme alle figlie, è stato ricoverato in ospedale, dove gli sono stati riscontrati in particolare la frattura composta di una costola e una distorsione della colonna vertebrale. Sull’accaduto, è stato intervistato da ‘Lazio Style’, testata ufficiale del club capitolino, il presidente Claudio Lotito, che ha spiegato: “Non appena ho saputo dell’incidente mi sono attivato subito per risolvere alcuni aspetti organizzativi legati al ricovero. A Immobile sono molto legato soprattutto dal punto di vista umano, Ciro fa parte della nostra famiglia. Siamo con lui e ci auguriamo che torni presto. Faremo di tutto per fargli avere la massima serenità, in modo da pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”.

Incidente Immobile, tra le ricostruzioni e l’assenza del bomber: gli scenari

Intanto, si sta procedendo alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, è ancora difficile stabilire le esatte responsabilità per l’impatto tra il Suv di Immobile e il tram nelle vicinanze di Piazza Mazzini a Roma.

L’assessore alla Mobilità della Capitale ha dichiarato che sull’incidente sta indagando la Polizia Municipale, anche grazie ad alcune testimonianze. Il tramviere, che nell’impatto aveva riportato le conseguenze più gravi, se la caverà fortunatamente con sette giorni di prognosi. Da capire adesso quali conseguenze ci saranno per il giocatore, che rischia un lungo stop. Le lesioni riportate potrebbero costringere Immobile a rimanere lontano dai campi per diverse settimane, ma soltanto nei prossimi giorni se ne saprà di più.