Incidente Immobile, le parole dell’assessore e la versione del tranviere

Gli ultimi aggiornamenti dopo lo spaventoso incidente che questa mattina ha coinvolto l’attaccante della Lazio

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvento questa mattina a Roma tra l’auto guidata da Ciro Immobile e un tram. Se a rassicurare i tifosi della Lazio sul centravanti ci aveva già pensato il club biancoceleste, uscito fortunatamente illeso insieme alla famiglia, sembrano in miglioramento anche le condizioni dell’autista del tram.

Ai microfoni dell’Ansa, è stato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè a rilasciare un aggiornamento sul conducente: “La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all’Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L’ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti”.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, sembra ancora prematuro poter stabilire una versione corretta su quanto realmente avvenuto dopo le prime parole rilasciate in mattinata da Immobile. Così si è espresso l’assessore: “Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell’incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L’urto è stato molto forte: l’auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari. Il tram pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all’uno o all’altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video. L’urto è avvenuto tra “la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram”.

Incidente Immobile, la versione del tranviere: “Il semaforo era verde”

In risposta alla prima ricostruzione del centravanti della Lazio, è arrivata quindi la difesa da parte dell’autista del tram.

Il tranviere si è detto sicuro di aver attraversato una volta comparso il verde sul semaforo: “Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l’auto che arrivava a grande velocità”. Va ricordato che nell’impatto sono rimaste coinvolte altre sette persone che viaggiavano a bordo del tram, attualmente in codice giallo e al Policlinico Agostino Gemelli per accertamenti.