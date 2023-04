Incidente Immobile, allarme lungo stop: i tempi di recupero

Ciro Immobile sarà costretto a restare fermo a lungo dopo l’incidente d’auto che lo ha visto protagonista: le ipotesi sui tempi di recupero

La notizia dell’incidente d’auto che ha visto coinvolto Ciro Immobile a Roma occupa buona parte delle cronache della domenica calcistica. Nel sinistro avvenuto con un tram, il bilancio complessivo è, insieme all’attaccante della Lazio, di 11 feriti. E adesso ci si chiede, inevitabilmente, tra quanto tempo il centravanti della squadra di Sarri potrà tornare in campo.

Dopo i dovuti controlli in ospedale, la Lazio, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che Immobile ha riportato una distorsione della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola. Un bollettino che potrebbe mettere seriamente a rischio il prosieguo della stagione per il giocatore biancoceleste. Per entrambe le tipologie di infortunio, infatti, la prognosi sarebbe, ipoteticamente, di diverse settimane. Per la frattura composta della costola, in particolare, in questi casi la prescrizione medica sarebbe di riposo assoluto da qualsiasi tipo di attività per un periodo compreso tra le tre settimane e un mese. Se ne saprà di più, probabilmente, nei prossimi giorni. Ma Sarri potrebbe effettivamente dover rinunciare da qui al termine del campionato al suo attaccante, dopo non averlo avuto a disposizione a più riprese nel corso di questa stagione per numerosi altri infortuni. Immobile, venerdì sera con lo Spezia, aveva ritrovato il gol per la prima volta da febbraio.

Immobile, le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente

Intanto, si cerca di fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina tra la vettura di Immobile e un tram nella Capitale, tra Piazza delle Cinque giornate e Ponte Matteotti, nelle vicinanze di Piazza Mazzini.

Immobile, subito dopo l’incidente, ha dichiarato che il tram sarebbe passato con il semaforo rosso. Le autorità stanno cercando di acclarare l’accaduto per identificare le precise responsabilità da parte dello stesso Immobile e dell’autista del tram che ha riportato le conseguenze più gravi dopo l’impatto venendo portato via in codice giallo. Le ricostruzioni sull’incidente in questo momento sono contrastanti.