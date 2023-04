Incidente Immobile, dalla dinamica alle conseguenze: ecco la ricostruzione

Dopo l’incidente di questa mattina che ha coinvolto Ciro Immobile, arrivano le prime ricostruzioni su quanto successo

Una delle notizie principali della mattinata non ha nulla a che vedere con il terreno verde, quanto piuttosto sull’asfalto delle strade romane: l’incidente che ha coinvolto Ciro Immobile e un tram. Ecco le prime ricostruzioni sull’accaduto.

Gli aggiornamenti più importanti sono quelli riguardanti le condizioni di salute delle persone coinvolte nell’incidente. Dalle prime informazioni che trapelano, ad aver subito i danni peggiori sarebbe il conducente del tram, le cui condizioni sarebbero più gravi. Anche per Ciro Immobile, poi, il dolore al braccio si dovrebbe trattare di un problema alla spalla: il capitano della Lazio nelle prossime ore verrà sottoposto a tutti gli esami del caso, per verificare la presenza di possibili fratture alla spalla. Anche sulla dinamica dell’incidente, infine, ci sarebbero le prime ricostruzioni.



Incidente per Immobile: le prime ricostruzioni dello scontro con il tram

Non vi sono ancora certezze sulla ricostruzione dell’incidente, con alcune versioni contrastanti. Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in un’intersezione non adibita al transito delle automobili.

Le autorità in questo momento sono impegnate per ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente, per verificare eventuali responsabilità da parte dell’attaccante della Lazio e delle altre persone coinvolte.